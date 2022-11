Mylène Farmer : "Qui n'a jamais été sous l'emprise d'un pervers narcissique ?"

C'est un album très personnel. Le 25 novembre, Mylène Farmer sortira son douzième opus baptisé Emprise. À quelques jours du jour J, la chanteuse a accordé un long entretien au Journal du dimanche dans lequel elle revient sur les origines de ce nouveau projet musical qui la dévoile beaucoup.

Mylène Farmer a abordé le sujet de l'emprise, qui lui semble très personnel. "Ce thème s’est imposé à moi en dehors de toute actualité. Qui n’a pas croisé le chemin d’une personne dite perverse narcissique ? Qui n’a pas été un jour sous l’emprise d’une telle personne ? C’est un thème qui me bouleverse et me met dans une colère noire", explique l'artiste de 61 ans qui se dit "émue" par la solitude des victimes qui n'arrivent pas à se faire entendre.