Mystère autour de la mort de Lance Reddick, l’acteur de la saga "John Wick"

C’était un comédien apprécié de tous à Hollywood. Révélé par la série culte Sur écoute, héros récurrent de la franchise John Wick avec Keanu Reeves, Lance Reddick a été retrouvé mort le 17 mars dernier par son épouse Stephanie dans le jardin de leur résidence de Studio City. Il avait 60 ans. Tout de suite après le drame, son entourage faisait savoir aux médias qu’il était décédé "de causes naturelles", écartant l’hypothèse d’une agression ou d’un suicide.

Alors que les obsèques n’ont pas encore eu lieu, TMZ a dévoilé jeudi le certificat de décès de l’acteur, édité par les autorités de l’État de Californie. Dans ce document mis en ligne par le site people, on peut lire qu’il est décédé des suites d’une cardiopathie ischémique et d’une artériosclérose, deux pathologies causées par une mauvaise hygiène de vie. On y apprend également qu’il est prévu qu’il soit incinéré.