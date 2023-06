"Il n'est jamais trop tard" : Naomi Campbell, maman pour la deuxième fois à 53 ans

Sur le cliché, on aperçoit également la main de sa fille aînée qu'elle a accueillie au printemps 2021 et dont elle préserve également l'identité. Bien qu'on ne connaisse pas non plus son prénom, ni son visage, Naomi Campbell a néanmoins précisé que l'enfant était bien le sien. "Elle n'a pas été adoptée, elle est mon enfant", avait-elle clarifié lors d'un entretien au magazine Vogue en février 2022.