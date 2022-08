Natalie Portman : l'équipe de sa nouvelle série menacée de mort

C'est une histoire digne d'un film hollywoodien. Le tournage de Lady in the Lake, la série d'Apple TV+, a été brutalement interrompu après que l'équipe a reçu des menaces de mort de la part d'habitants de la ville. Comme l'a rapporté le journal local Baltimore Banner, des dealers de drogue ont menacé d'interrompre le tournage de la fiction qui se déroulait depuis plusieurs mois dans la ville si l'équipe de production ne leur versait pas 50.000 dollars.

Face au refus de la part des producteurs de payer cette somme, le groupe d'habitants a menacé de "revenir plus tard dans la soirée et de tirer sur quelqu'un", précise le département de police de Baltimore. "La sécurité de notre équipe, des acteurs et de tous ceux qui travaillent sur nos productions est notre priorité, et nous sommes heureux que personne n'ait été blessé. La production reprendra avec des mesures de sécurité renforcées" a déclaré le studio de production, Endeavor Content, au Hollywood Reporter. Le tournage va être reprogrammé dans une autre ville.