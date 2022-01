Désinformation sur le Covid-19 : comme Neil Young, Joni Mitchell se retire de Spotify

Alors qu'il compte 2,4 millions d'abonnés et plus de six millions d'auditeurs par mois sur Spotify, Neil Young a confirmé mercredi sa décision spectaculaire de retirer sa musique de la plateforme, leader mondial du streaming musical. En cause : le podcast de Joe Rogan, un contenu exclusif de la plateforme et qui s'est placé numéro 1 sur Spotify en 2021.

Joe Rogan, dont le contrat signé avec Spotify l'année dernière est estimé à 100 millions de dollars, est accusé d'avoir découragé la vaccination chez les jeunes et d'avoir poussé à l'utilisation d'un traitement non autorisé, l'ivermectine, contre le virus.