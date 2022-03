"Adam à travers le temps" : Ryan Reynolds aux commandes d’une touchante aventure familiale

De cette rencontre entre les deux versions d’un même être, naît un film de science-fiction terriblement attachant qui, derrière le divertissement pur, offre une réflexion profonde et délicate sur le deuil. Car ni le petit ni le grand Adam n’ont vraiment réussi à dire au revoir à leur père, décédé pendant leur enfance. Leurs retrouvailles n’en sont que plus belles quand le trio, après un nouveau bond dans le temps, se retrouve pour empêcher l’invention du voyage temporel. Émouvant sans jamais tomber dans le pathos, Adam à travers le temps invite le spectateur dans une famille où les bas sont plus nombreux que les hauts. Mais où le rire n’est jamais loin.