Netflix dévoile la première image de Laurent Lafitte dans la peau de Bernard Tapie

Fabrice Luchini, Joséphine Japy, Patrick D'Assumçao et Sarah Suco font également partie du casting de ce projet qui ne réjouissait pas l'ex-dirigeant de l'Olympique de Marseille décédé en octobre dernier des suites d'un cancer à l'âge de 78 ans. "J'étais contre. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n'est pas très bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'il y ait des documentaires, c'est autre chose, mais emprunter mon nom, c'est un peu lourd", avait estimé Bernard Tapie dans un entretien à Nice-Matin et Var-Matin.