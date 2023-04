Netflix dévoile enfin la date de diffusion de la saison 3 de "Lupin"

Ce dernier a d'ailleurs participé à la résolution du mystère avec une vidéo mise en ligne par Netflix. "Vous me connaissez, je suis joueur. Netflix voulait tout simplement vous donner la date de sortie de Lupin, partie 3. On va pas faire comme ça. Ça va être un petit peu plus compliqué. Je vous ai caché la date quelque part. Sur Netflix. À vous de la trouver. Amusez-vous bien", expliquait le comédien habillé en Assane Diop.

Pour trouver la date de sortie, il fallait se rendre sur la page de la plateforme, dans la section des photos de profil où se trouvait une série de clichés de Lupin ornés de chiffres. En les mettant dans le bon ordre, et avec un peu de logique, on tombait sur la bonne date.