Arnold Schwarzenegger gouverneur de Californie : le jour où sa candidature a failli exploser en plein vol

L’hypothèse d’une candidature au poste de gouverneur de Californie germe dans la tête de Schwarzy fin 2022 qui consulte des amis producteurs en quête de soutiens. Les finances publiques au plus mal, l’État traverse l’une des pires crises de son histoire qui va déboucher que sur une procédure de destitution du sortant, le démocrate Gray Davis. Par référendum, les électeurs seront appelés à décider de son maintien et du nom… mais aussi de l’identité de son éventuel successeur.

"Les mêmes agents, managers et cadres des studios qui m’avaient recalé dans les années 1970 en me disant que je n'arriverais jamais à être acteur m’ont tous dit que j’étais fou", se rappelle Arnold Schwarzenegger qui gagne à l’époque plus de 20 millions de dollars par film. "Mais moi, plus on me dit que je ne peux pas, ou que quelque chose est impossible, plus ça m’excite !".