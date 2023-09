Bernard Tapie vs Jean-Marie Le Pen : le vrai du faux du débat recrée dans la série Netflix

À l’écran, le débat entre Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie a lieu lorsque ce dernier est ministre de la Ville du gouvernement Bérégovoy. Un poste que l'homme d'affaires a occupé du 26 décembre 1992 au 29 mars 1993. Or, dans la réalité, le face-à-face télévisé que rejoue Laurent Lafitte s’est déroulé bien plus tôt, le 8 décembre 1989 précisément.

Ce jour-là, TF1 organise un débat sur le thème de l'immigration. Informés de la présence de Jean-Marie Le Pen, les dirigeants des grands partis politiques de l’époque déclinent l’invitation. Jeune député de la sixième circonscription des Bouches-du-Rhône, récemment élu sous l’étiquette de la majorité présidentielle, Bernard Tapie saute sur l’occasion et vient batailler en direct avec le leader d’extrême-droite devant des millions de téléspectateurs.