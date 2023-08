Bradley Cooper dans "Maestro" : pourquoi l'acteur est-il accusé d'antisémitisme ?

La polémique a pris une telle ampleur en quelques heures que les propres enfants de Leonard Bernstein, décédé en 1990 à l'âge de 72 ans, ont décidé d’apporter publiquement leur soutien à Bradley Cooper. "Nous avons le cœur brisé de constater les mauvaises interprétations et les malentendus au sujet de son travail", écrivent Jamie, Alexander et Nina Bernstein dans un communiqué commun. "Il se trouve que Leonard Bernstein avait un beau et grand nez. Bradley a choisi d’utiliser du maquillage pour amplifier la ressemblance et nous sommes parfaitement d’accord avec ça. Nous sommes aussi certains que notre père en aurait pensé autant."