Netflix dévoile la bande-annonce de sa série polémique sur Bernard Tapie

Cette mini-série événement a été vivement critiquée par la famille de Bernard Tapie. En mars dernier, sa veuve, Dominique, avait rappelé sur RTL que son mari s’était opposé au projet de son vivant. "Il ne s’agit pas d’en faire un saint", s'était défendu Laurent Lafitte en avril dernier, lors de l'avant-première de la série mini-série à CannesSéries. "Et il ne s’agit surtout pas de le charger non plus. Mais d’essayer d’être le plus objectif pour raconter son parcours incroyable."