Hollywood en grève : les acteurs veulent taxer les abonnés des plateformes

De leurs discussions à huis clos dans les bureaux du SAG-AFTRA à Burbank, peu de choses ont émergé sinon qu’on est encore loin, très loin, d’un accord qui mettra fin à une crise qui paralyse les tournages aux États-Unis et partout dans le monde depuis le début de l’été. La raison ? Les acteurs se montrent bien plus gourmands que leurs collègues scénaristes qui ont conclu un deal avec les studios fin septembre.

Sur la partie financière, le nerf de la guerre, le SAG-AFTRA réclame sa part du gâteau sur les revenus des plateformes de streaming, qui commandent aujourd’hui la majorité des nouveaux films et séries. La demande du syndicat : 0,57 dollar (0,54 euro) par an sur chaque abonnement à une plateforme dans le monde. Une "taxe" qui permettrait de lever 500 millions de dollars par an afin de financer les retraites et l’assurance maladie de ses 160.000 membres.