Sur Netflix, Harry accuse un tabloïd d’être responsable de la fausse couche de Meghan

C’est l’un des moments les plus tristes de la série documentaire dont tout le monde parle. Dans l’ultime épisode de Harry et Meghan, dévoilé jeudi, le couple revient sur la fausse couche dont a souffert l’épouse du prince à l’été 2020. L’ancienne actrice l’avait révélée dans une tribune parue quelques mois plus tard dans le New York Times, manière selon elle de briser un tabou dans la société. Mais sur Netflix, le ton est différent puisque son époux accuse carrément la presse d’en être responsable.

"Je crois que ma femme a souffert d’une fausse couche à cause de ce que le Mail a fait", lance-t-il dans une séquence consacrée à l’affaire qui a opposé Meghan au tabloïd Mail on Sunday et son édition numérique. À l’époque, le tabloïd avait fait ses choux gras d’une lettre de la jeune femme, adressée en 2018 à son père Thomas Markle, dans laquelle elle lui demandait d’arrêter de s’épancher dans les médias sur leur relation brisée.