"Ils trouvent normal de mentir" : "Harry & Meghan", une suite plus explosive ?

En attendant, les critiques fusent outre-Manche contre Harry et Meghan, accusés d'hypocrisie et de manque de respect envers à l'institution trois mois après la mort d'Elizabeth II et l'accession au trône de Charles III. Alors que le couple ne cesse de clamer son désir d'intimité et de mise en retrait, ils continuent à faire des vagues avec leur série et la publication prochaine des mémoires de Harry.