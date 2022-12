Harry et Meghan présentent "Live to Lead", leur nouvelle série documentaire sur Netflix

Ils sont déjà de retour sur Netflix. Quelques jours après la diffusion de Harry et Meghan, leur série explosive dans laquelle ils règlent leurs comptes avec la monarchie britannique, le couple présente son nouveau projet avec la plateforme. Baptisée Live to lead (littéralement Vivre pour diriger), cette série documentaire diffusée le 31 décembre prochain mettra en avant le destin plusieurs leaders inspirants.

Dans la bande-annonce dévoilée par Netflix, on peut entendre la voix off des parents d'Archie et de Lilibet transformés en producteurs exécutifs. "Ceci a été inspiré par Nelson Mandela, qui a dit un jour : 'Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le simple fait que nous ayons vécu.'", explique le prince Harry désormais en retrait de la Monarchie. "C'est la différence que nous avons apportée à la vie des autres qui déterminera l'importance de la vie que nous menons", poursuit Meghan Markle, qui s'est fait violemment attaquer par Jeremy Clarkson au lendemain de la diffusion de Harry et Meghan.