Netflix investit dans le cinéma français.... de là à remporter un jour un César ?

C’est une petite révolution puisque jusque-là, aucun film de la plateforme n’est jamais sorti sur grand écran chez nous et n’a donc pu concourir à la cérémonie. Et pour cause : l’ancienne chronologie des médias, conçue afin de donner la primeur des nouveaux films aux salles, l’obligeait à attendre 36 mois entre une sortie au cinéma et une diffusion en streaming.

Pendant longtemps, Netflix a déploré cette "exception française" puisque partout ailleurs dans le monde, la plateforme a la possibilité d’effectuer des sorties simultanées au cinéma et en streaming. On se rappelle qu’à l’été 2017, plusieurs salles parisiennes avaient renoncé à diffuser Okja de Bong-Joon Ho sous la pression des exploitants, choqués qu’une production de plateforme vienne concurrencer les films passés par le circuit traditionnel du financement du cinéma français.