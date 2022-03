Nouveau couple, nouvelles règles : le phénomène "Bridgerton" brûle plus fort en saison 2

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton reprend les codes de la slow burn romance, ces romans à l’eau de rose qui passe plus de temps à construire la passion qu’à la consommer. Tout n’est que regards appuyés, mains effleurées et bons mots échangés entre Anthony et Kate, deux personnages au final très semblables. Aussi fougueux que sensibles, aussi affirmés que torturés. Tous deux aînés de leurs fratries, ils partagent le même fardeau des responsabilités. À savoir assurer le bonheur de leurs familles respectives avant le leur.