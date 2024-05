Avec Colin et Penelope, "La Chronique des Bridgerton" a trouvé son couple le plus attachant

Deux ans après la saison 2, la série phénomène de Netflix revient ce jeudi 16 mai avec une nouvelle love story qui était pourtant mal embarquée. Colin, le frère cadet des Bridgerton, va finir par s’éprendre de la pétillante Penelope en l’aidant à trouver un mari alors qu’elle n’avait d’yeux que pour lui depuis des années. Une saison plus délicate que les autres, qui fait enfin briller des personnages jusque-là restés dans l’ombre.

Personne n’a jamais prêté attention à elle. Mais cette année, elle est bien décidée à faire bouger les lignes. Penelope Featherington prend les rênes de la saga La Chronique des Bridgerton en devenant l’héroïne principale d’une troisième saison attendue depuis déjà deux ans par les fans de la série à succès de Netflix, adaptée des best-sellers de Julia Quinn. Après une incursion dans le passé pour conter l’histoire de la reine Charlotte, le récit reprend où il nous avait laissés.

D'amis à amants

Rien ne va plus entre Penelope Featherington et la famille Bridgerton. Éloïse ne veut plus lui adresser la parole après avoir appris que c’était elle qui propageait les potins de la haute société londonienne sous la plume de Lady Whistledown. La cadette du clan Featherington a de son côté renoncé à Colin, qu’elle aime pourtant depuis toujours, après l’avoir entendu dire à ses amis que jamais, ô grand jamais, il ne la courtiserait. Mais en l’aidant à trouver un mari à son retour de voyage, il va vite se rendre compte qu'il a peut-être parlé un peu trop vite…

Les huit épisodes à venir sont dédiés à la construction de ce couple en devenir qui a d’abord fait chavirer les lecteurs du quatrième roman écrit par Julia Quinn. Les deux tourtereaux ont grandi dans l’ombre de leurs aînés, résignés, mais combattifs. La productrice exécutive Shonda Rhimes, déjà aux manettes de Grey’s Anatomy, parle dans les notes de production d’un "magnifique hommage aux wallflowers de ce monde". Ce mot, qui n’a pas de traduction littérale en français, désigne les discrets "qui font tapisserie". "Il est difficile de se détacher du mur une fois qu'on y est", martèle d’ailleurs Penelope. Il est en revanche très facile de s’attacher à ce vibrant duo.

Alchimie électrique

Vous aviez été soufflés par l’alchimie entre Phoebe Dynevor (Daphné) et Regé Jean-Page (Simon) en saison 1, puis celle entre Simone Ashley (Kate) et Jonathan Bailey (Anthony) en saison 2 ? Attendez un peu de voir ce qui se joue entre Nicola Coughlan et Luke Newton. Entre eux, c’est électrique et les étincelles sont contagieuses.

Mais le plus électrisant, c'est sans doute de savoir que l'histoire personnelle de Penelope fera écho à un grand nombre. Car il faut bien le reconnaître, les héroïnes romantiques plus-size sont bien trop rares à l’écran. L’actrice irlandaise qui l'interprète est sublime, pas parce que son personnage change de look, mais bien parce qu’il finit par prendre confiance et s’affirmer.

L'histoire de Penelope et Colin a un petit truc en plus que les autres n'avaient pas. Cette saison 3 appartient à tous ceux qu’on a trop souvent mésestimés, ceux à qui on a fermé des portes ou réduits à des cases. D'autres personnages feront le même apprentissage. Les spectateurs découvriront une nouvelle facette de la vilaine Cressida Cowper et feront la connaissance de l’autre grande timide de la saga, Francesca Bridgerton.

Nicola Coughlan n’avait pas menti en promettant une saison "scandaleuse, magique et romantique". La Chronique des Bridgerton continue à remodeler le matériel d’origine à sa façon tout en en conservant les moments-clés. Les aficionados du roman retiendront leur souffle lors de la fameuse scène de la calèche. Mais chut, nous ne dirons rien de plus par peur de nous faire taper sur les doigts par Lady Whistledown elle-même.

Si nous avons déjà pu visionner les six premiers épisodes, seuls quatre seront mis en ligne ce jeudi 16 mai sur Netflix. Les quatre suivants seront disponibles le 13 juin. Cette coupure est bien le seul reproche que l’on pourrait faire à ce bonbon de romantisme, déjà prêt à rivaliser avec le succès des précédentes saisons de La Chronique des Bridgerton qui figurent parmi les dix séries les plus vues de l’histoire de la plateforme.