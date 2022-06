La compétition "Squid Game : The Challenge" recherche ses candidats

Pour les plus curieux, Netflix a donné plus de détails sur cette annonce, via un site créé pour l'occasion. N’importe qui dans le monde, âgé de plus de 21 ans et titulaire d'un passeport valide, peut candidater pour ce Squid Game "dans la vraie vie", et "participer à la plus grande expérience sociale de Netflix". "Les vrais joueurs seront immergés dans l’univers emblématique de Squid Game et ne sauront jamais ce qui les attend (...), Ils participeront à une série de jeux époustouflants afin de devenir le seul survivant et de repartir avec un prix en argent qui changera leur vie (...)", peut-on lire.