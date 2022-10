Netflix : la version avec publicité sera disponible en novembre, comment fonctionnera-t-elle ?

Pour ce qui est du ciblage des publicités, les annonceurs pourront choisir les pays et le genre (comédie, action, documentaire...) et exclure certaines caractéristiques (violence, nudité...), suivant le modèle prédominant sur la télévision traditionnelle. Des marques de voiture et de luxe aux voyagistes, ils ont répondu présents en masse. "Nous avons quasiment vendu tout notre inventaire pour le lancement", a affirmé Jeremi Gorman, la directrice de la publicité chez Netflix.

Par la suite, la plateforme prévoit d'affiner son ciblage, en le personnalisant en fonction des préférences des personnes, comme c'est déjà le cas sur Internet. Pour cela, la firme récoltera, avec l'aide de son partenaire Microsoft, des informations sur ses utilisateurs, comme leur sexe ou leur âge. Cet affinage permettra, à terme, d'augmenter les prix pour les marques : plus les publicités sont calibrées pour toucher une population donnée, plus elles apportent des retours sur investissement importants. "C'est gagnant-gagnant pour les annonceurs et pour nos abonnés. Pour les gens qui choisiront la formule avec pubs, il est important de leur montrer des annonces qui leur correspondent et leur parlent", a expliqué Jeremi Gorman.

Pour l'heure, le pionnier du secteur n'a pas dévoilé ses tarifs. Néanmoins, selon des sources du Wall Street Journal dans un article fin août, les annonceurs devront initialement débourser environ 65 dollars pour viser 1000 spectateurs, et peut-être 80 dollars par la suite. Un prix considéré comme plus élevé que sur d'autres plateformes de streaming.