Le phénomène "Bridgerton" a choisi son couple phare pour sa saison 3

"Il allait de soi que la troisième année de chronique de la saison des mariages se concentre sur un troisième fils… mais également une troisième fille. Votre auteure vous confirme que la saison qui s'annonce suivra la relation naissante entre Monsieur Colin Bridgerton et une certaine Miss Penelope Featherington", annonce Netflix sous la plume de la toujours très bien informée Lady Whisteldown. Après l’histoire torride entre Daphné Bridgerton et Simon Basset, duc de Hastings, puis la slow burn romance entre Anthony Bridgerton et Kate Sharma, place donc au cadet de la fratrie Bridgerton (Luke Newton), dont on se demande bien comment il va pouvoir conquérir la jeune voisine d’en face et amie de toujours.