Les héros de "La Chronique des Bridgerton" annoncent le début du tournage de la saison 3

En toute fin de saison 2, Penelope Featherington était sur son nuage après avoir dansé avec celui qu’elle aime depuis toujours. Pour, quelques instants plus tard, l’entendre dire à ses amis que jamais, il ne la courtisera. Ambiance… Un premier synopsis, relayé par Entertainment Weekly, nous informe que la jeune femme"a finalement abandonné son béguin" pour le cadet de la fratrie Bridgerton et est enfin prête à trouver un mari. "De préférence un qui pourra lui offrir suffisamment d’indépendance pour lui permettre de continuer sa double vie en tant que Lady Whistledown, loin de sa mère et de ses sœurs", précise le texte.