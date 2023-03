"Luther : Soleil déchu" : le flic d’Idris Elba de retour pour une enquête inédite sur Netflix

Il a fait le bonheur de la BBC pendant cinq saisons et 20 épisodes. John Luther et ses enquêtes sur les crimes les plus sombres de Londres ont séduit jusqu’aux prestigieux Emmy Awards, les Oscars de la télévision outre-Atlantique, où la série britannique Luther a été nommée 11 fois.

Anti-héros brillant et torturé, l’inspecteur incarné par Idris Elba a fini son parcours les menottes aux poignets. Après la diffusion du dernier épisode il y a quatre ans, l’acteur anglais expliquait à Entertainement Weekly que son personnage aurait "quelques décisions à prendre en prison".