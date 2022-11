De retour grâce à Netflix, Lindsay Lohan est prête à détrôner la reine de Noël Mariah Carey

Un nouvel album peut-être ? Lindsay Lohan a enregistré une reprise de "Jingle Bell Rock" pour Noël tombe à pic. "Ça ne devait pas vraiment se passer comme ça. C’était juste une discussion, révèle-t-elle dans GMA. J’ai dit que ce serait drôle si on faisait la chanson qu'on chantait dans 'Lolita malgré moi'. Puis une fois le montage du film terminé, on m’a dit : 'Mais tu avais promis de faire la chanson…' Donc j’ai dit 'Allez, faisons-la !'". Sorti le 4 novembre, le single n’a pour l’instant pas fait trembler les charts ni l’autoproclamée reine de Noël Mariah Carey. La diva, dont le tube "All I Want For Christmas Is You" va encore nous hanter tout l’hiver, s’est filmée en train de regarder la saison inédite de The Crown sur Netflix. L’histoire ne dit pas si elle a ensuite lancé le film de LiLo pour évaluer la concurrence.