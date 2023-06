"Emily in Paris" dit "au revoir" à la France : une saison 4 sous le signe de la dolce vita à Rome

La saison 4 devra aussi révéler si Gabriel aura son étoile au Michelin, si Mindy et son groupe participeront à l’Eurovision et si la deuxième chance donnée par Sylvie à son ex-mari sera la bonne. "Et la question dans tous nos esprits : Emily et Gabriel seront-ils enfin ensemble ?", poursuit l’actrice et productrice. Autant d’interrogations auxquelles nous avions modestement tenté de répondre, avec des théories un peu folles. "J’aimerais pouvoir vous en dire plus mais vous allez devoir attendre pour le découvrir", note la comédienne alors que la production de la série est à l’arrêt en raison de la grève des scénaristes à Hollywood.