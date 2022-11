Le héros senior de "Squid Game" poursuivi pour attouchements en Corée du Sud

O Yeong-su, qui a débuté sa carrière d’acteur en 1967, a longtemps travaillé pour le théâtre, jouant plus de 200 pièces du répertoire local et international. En 2003, il s’est fait connaître des cinéphiles grâce à son rôle de moine bouddhiste dans Printemps, Eté, Automne, Hiver… et Printemps de son compatriote Kim Ki-duk.

Dans Squid Game, il incarne Oh Il-nam, le candidat n°001 d’un concours dont les participants risquent leur vie dans des épreuves mortelles, inspirées de la petite enfance, afin de remporter une importante somme d’argent. Record d’audience sur Netflix, la série aura bientôt une deuxième saison.