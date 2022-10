Fake news ou réalité ? La saison 4 de "The Crown" déchaîne les passions outre-Manche

Si vous faites partie des millions d’accros à la série Netflix The Crown, vous êtes sans doute déjà allés faire un tour sur l’une des nombreuses pages consacrées à la famille royale britannique, histoire de parfaire vos connaissances historiques. Ce phénomène, décortiqué dans un article passionnant du Washington Post, publié en 2018, s’est sans doute amplifié depuis le lancement le 15 novembre dernier de la très attendue saison 4. Couvrant la période allant de 1977 à 1990, elle relate notamment l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et le mariage de raison entre le Prince Charles et Diana Spencer.

Est-ce parce que certains protagonistes sont encore en vie ? Ou que de nombreux spectateurs ont directement vécu cette période, de près ou de loin ? Toujours est-il qu’aussitôt "binge-watché", les 10 épisodes se sont attirés de vives critiques outre-Manche. Le créateur de la série Peter Morgan aurait-il pris de trop nombreuses libertés avec la réalité ? "La fausse histoire de The Crown est aussi corrosive que les fake news", résume dans The Guardian Sir Simon Jenkins, un journaliste qui a couvert les événements relatés à l’écran. Et qui accuse la fiction de déformer les faits, ou de les inventer purement et simplement.