Harcelé sur les réseaux sociaux, l’acteur Kit Connor s’est senti "forcé" de faire son coming-out bi

Il n’avait plus tweeté depuis un mois et demi. Mais ce 1er novembre, Kit Connor est sorti de son silence numérique pour écrire un message qu’il n’aurait jamais dû avoir à publier. "Je suis de retour une minute. Je suis bi. Félicitations pour avoir forcé un jeune de 18 ans à s’outer", écrit l’acteur anglais suivi par plus d’un million de personnes sur la plateforme désormais propriété par Elon Musk. "Je crois que certains d’entre vous sont passés à côté du but de la série", souligne-t-il. La série en question ? Heartstopper.