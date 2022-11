"J'aurais pu sauver des vies" : le jour où le père de Jeffrey Dahmer a failli tout découvrir

Nous sommes en 1989, une année bien particulière pour Jeffrey Dahmer. Le 25 mai, Jeffrey Dahmer est condamné à un an de détention et cinq ans de probation, pour agression sexuelle sur un mineur de 11 ans, en septembre de l’année précédente, dans son appartement de Milwaukee. Lorsqu’il est libéré, il retourne vivre provisoirement chez sa grand-mère, qui l’avait mis à la porte quelques mois plus tôt en raison de ses fréquentations masculines.

"À plusieurs reprises ma mère s’était plainte de la présence de matériel pornographique", raconte Lionel Dahmer dans l’interview au Dr. Phil. "Quand je suis allé lui rendre visite, j’ai vu une boite en bois dans l’armoire de la chambre de Jeffrey. Je me suis dit 'je vais l’ouvrir' et je suis allé au sous-sol pour chercher des outils."