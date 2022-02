Simon Leviev, l’Arnaqueur de Tinder, prend un agent pour réussir à Hollywood

Simon Leviev aurait extorqué plus de 10 millions de dollars à des jeunes femmes en quête du grand d’amour, toutes rencontrées sur l’application de rencontres. Sauf que le documentaire, disponible depuis le 2 février, a eu des conséquences insoupçonnées. Les victimes ont été pointées du doigt pour leur naïveté. Le bad guy de l’histoire, lui, a fait des émules et agrandi sa communauté d’admirateurs. Sur Instagram, on ne compte plus les faux profils créés à son effigie. Comme s’il exerçait une forme de fascination sur des internautes en manque d’anti-héros.