"L’Arnaqueur de Tinder" visé par une plainte de la riche famille dont il a emprunté le nom

Selon la plainte, consultée par TMZ et E ! News, la famille Leviev détaille comment Simon Leviev a tiré profit de cette fausse filiation. "Il a escroqué, trompé, arnaqué, falsifié et blessé des femmes, des hommes et des entreprises en se faisant passer pour un membre" du clan. Est notamment citée une photo trafiquée "sans autorisation" sur laquelle il s’est incrusté auprès du patriarche Lev Leviev. Un cliché qu’il présentait comme une preuve de son appartenance à la famille, ce qui lui a permis "de générer un profit personnel et d’induire en erreur le public". Le film Netflix avance qu’il aurait escroqué ses victimes de près de 10 millions de dollars.