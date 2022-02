"Je ne suis pas ce monstre" : Simon Leviev se défend d’être "l'Arnaqueur de Tinder"

"Je suis le plus grand gentleman au monde. Je ne suis pas une fraude, je ne suis pas quelqu’un de faux. Les gens ne me connaissent pas donc ils ne peuvent pas me juger", martèle Simon Leviev qui se défend d’être "l’Arnaqueur de Tinder". "J’étais juste un célibataire qui voulait rencontrer des filles", glisse-t-il, soutenu par sa nouvelle petite amie qui a elle aussi répondu à cette interview clé pour redorer l’image du jeune homme. Bien décidé à profiter de sa nouvelle notoriété, il a signé avec un agent américain pour faire carrière aux États-Unis.