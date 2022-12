Son nom est Blanc, Benoît Blanc : Daniel Craig s'amuse comme un petit fou dans le réjouissant "Glass Onion"

Souvenez-vous l’hiver dernier. Avec Don’t look up, Netflix s’offrait un casting de rêve pour dénoncer, entre humour et effroi, notre aveuglement collectif face aux dangers qui menacent la planète. Disponible ce vendredi sur la plateforme, Glass Onion n’a pas tout à fait la même ambition. Mais c’est un divertissement haut de gamme dont la figure centrale ressemble à s’y méprendre à un personnage au cœur de l’actualité. Miles Bron, c’est son nom, est un milliardaire excentrique, féru de nouvelles technologies, qui convoque ses meilleurs amis dans sa splendide maison d’architecte, située sur une île au large de la Grèce, afin de participer à une "murder party". Il se croit le roi du monde ? Mais derrière les sourires de façade, tout le monde le déteste.

Sur sa "guest-list", il y a Claire Debella (Kathryn Hahn), une gouverneure libérale en pleine campagne électorale. Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr), un génie de la science aux ordres du maître des lieux. Duke Cody (Dave Bautista), un Youtubeur défenseur du port d’armes et fou amoureux de la bimbo Whiskey (Madelyn Cline). Birdie Jay (Kate Hudson), une ex-mannequin qui désespère Peg (Jessica Henwick), son assistante dévouée, à force de dérapages sur Twitter. Andi (Janelle Monae), l’ex-associée de Miles, en colère contre à peu près tous les convives. Et enfin Benoît Blanc, un détective que le grand public avait découvert en 2019 sous les traits de Daniel Craig dans l'excellent À couteaux tirés.