Proche de la fin, le succès de "Stranger Things" ne se tarit pas

Stranger Things continue d'affoler les fans. Lancée le 27 mai après trois ans d'attente, la première partie de la saison 4 de la fiction des frères Duffer a fait un carton en réalisant le meilleur démarrage de l’histoire pour une série Netflix anglophone. Comme on pouvait s'y attendre, avec 286,79 millions d’heures vues dans le monde, Eleven et ses amis font mieux que la saison de 2 La Chronique des Bridgerton qui détenait le record jusqu'ici.

Un succès qui ne risque pas de se démentir avec la deuxième partie de cette avant-dernière saison qui débarque le 1er juillet. Composée de deux méga épisodes d'1h25 et 2h30 (contre sept épisodes d'1h10 à 1h40 pour la première partie), elle promet un affrontement sanglant entre Eleven et Vecna. "C’est fini, Onze. Tu m’as libéré. Tu ne peux plus m’arrêter", promet l'horrible monstre dans le nouveau teaser dévoilé par ce jeudi par Netflix.