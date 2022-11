"The Crown" : les Windsor en pleine tempête dans une saison 5 intime et déchirante

"Non pertinente, vieille, chère et déconnectée". Nous sommes en 1991 et la presse britannique n’est pas tendre avec sa reine que beaucoup voient céder sa place sur le trône. La décennie ne le sera pas beaucoup plus avec les Windsor. Aussi redoutée qu’attendue, la saison 5 de The Crown s’attaque à une période des plus compliquées pour la famille royale britannique. Entre désamour de la population, mise en cause de la monarchie et drames personnels étalés sur la place publique.