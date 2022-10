Amie de Camilla, Judi Dench s’attaque à son tour à "The Crown" et son "sensationnalisme grossier"

Elle est l’une des actrices anglaises les plus respectées. Anoblie par Elizabeth II en 1988, Dame Judi Dench rejoint la vague de critiques qui déferlent sur la saison 5 de The Crown avant même sa diffusion le mois prochain. Celle qui a elle-même interprété les reines Victoria et Elizabeth au cinéma s’inquiète de la manière dont sera raconté le quotidien de la famille royale britannique dans ces nouveaux épisodes. Dans une tribune publiée par The Times, elle dit rejoindre l’ancien Premier ministre Sir John Major et dénonce "un récit inexact et blessant de l’histoire".