Premières images, premières polémiques : la suite de "The Crown" déjà critiquée outre-Manche

La BBC s’est engagée à ne plus jamais diffuser cette interview, qui sera "dépeinte" dans The Crown selon le Telegraph. Netflix n’a de son côté pas détaillé ce qui serait ou pas évoqué à l’écran. Mais la production rappelle, comme elle le fait depuis le lancement de la série, que le programme a "toujours été présenté comme une fiction basée sur des événements historiques". La saison 5 n’échappe pas à la règle et "imagine ce qui a pu se produire derrière des portes closes pendant une décennie importante pour la famille royale", qui a "été examinée et bien documentée par des journalistes, biographes et historiens", a déclaré une porte-parole à l'agence de presse britannique PA. Elle rappelle que le tournage de la saison 6 a été suspendu en septembre par "marque de respect" au moment de la mort de la reine Elizabeth II.