"Umbrella Academy" : une saison 3 plus intime, miroir du coming out transgenre d'Elliot Page

L’exubérance permanente, celle du délirant Klaus, s’efface peu à peu pour des récits plus sombres et souvent plus personnels qui voient les héros affronter les traumatismes accumulés lors des saisons précédentes. La quête d’identité et la remise en question traversent les dix épisodes de cette saison 3, rappelant que c’est bien l’humain qui dirige cette adaptation des romans graphiques du même nom. Allison, qui espère retrouver sa fille, n’est plus tout à fait la même depuis qu’elle a fait l’expérience du racisme dans les années 1960. Vanya ne rêve, elle, que d’être la personne qu’elle se sent être. Comme un miroir de son interprète.