Netflix parie sur la création sud-coréenne

En 2021, SK Broadband a à son tour porté plainte contre Netflix pour lui réclamer des frais supplémentaires liés à l'explosion du nombre d'utilisateurs et donc du trafic. Il ne s'agit pas d'un "conflit" avec la Corée du Sud, a assuré Ted Sarandos, mentionnant au contraire une "relation claire, directe et symbiotique entre les compagnies créatrices comme la (sienne) et les industries d'internet".

Le PDG de Netflix a notamment rappelé un investissement d'environ un milliard de dollars pour "améliorer et réduire les coûts" de diffusion des données dans le monde. L'entreprise détient 18.000 serveurs dans 175 pays qui rendent internet "plus rapide et plus efficace", a-t-il affirmé.