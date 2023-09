"Netflix vous êtes des pigeons" : Stéphane Tapie ne digère pas la série sur son père

Depuis mercredi, les abonnés de Netflix peuvent découvrir Tapie, la série de Tristan Séguéla et Olivier Demangel avec Laurent Lafitte dans le rôle principal. Parmi les premiers spectateurs : un certain Stéphane Tapie, pas franchement fan du résultat. Dans une série de tweets postés dans la soirée, le fils de l’homme d’affaires s’est lâché contre ce projet que son père avait refusé de son vivant. Et auquel sa famille n’a pas été associée durant sa fabrication.

"Bon bah ça, c’est fait. 5 épisodes et franchement…… Dans la famille Séguéla, il faut avoir une Rolex (le père) et être un très bon vendeur (le fils). Faire une série qui s’appelle Tapie et être aux antipodes de la réalité, Netflix vous êtes des pigeons", a-t-il écrit. "Bonne série à tous mais n’attendez pas d’apprendre quelque chose !!!!". Interpellé par un internaute, il estime par ailleurs que "seul Bernard Tapie peut faire du Bernard Tapie".