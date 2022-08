New york : une intrigante statue de Vladimir Poutine apparaît dans une aire de jeu de Central Park

Pour être plus précis, il s’agit plus particulièrement d’une statue rouge du chef de l’État russe, assis sur un petit tank dans un bac à sable situé dans l’immense parc de la mégalopole américaine. La statue a été érigée par l’artiste français James Colomina, qui explique la signification de son œuvre sur une publication Instagram, où on aperçoit plusieurs enfants jouer avec Vladimir Poutine et l'asperger de sable.