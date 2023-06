Neymar infidèle : il présente des excuses publiques à sa compagne enceinte

Il fait encore parler de lui. Mais pas pour ses prouesses sportives. Neymar s'est exprimé sur les réseaux sociaux ce mercredi soir pour présenter des excuses publiques à sa compagne, Bruna Biancardi, qu'il a trompée alors qu'elle est enceinte. D'après la presse brésilienne qui se passionne pour le sujet, la star du PSG aurait fauté avec une blogueuse.

"Bru, je fais ça pour toi et pour ta famille. Justifier l'injustifiable. Pas besoin. Mais, j'ai besoin de toi dans NOTRE vie. J'ai vu à quel point tu étais exposée, à quel point tu souffrais de tout cela et à quel point tu voulais être à mes côtés. Et moi, à tes côtés", a expliqué Neymar en légende d'une photo où le couple pose enlacé en tenues de soirée.