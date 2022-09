Rihanna fera le show (toute seule) à la mi-temps du Super Bowl 2023

L’an dernier, les organisateurs du Super Bowl avait fait appel à un combo de cinq des plus grandes stars du hip-hop et du R’n’B : Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Mary J. Blige. Ils avaient été suivis par plus de 103 millions d’Américains, soit 7% de plus que pour le concert de The Weeknd en 2021. C'est donc toute seule, pour le moment en tout cas, que l'interprète de "Diamonds", "Umbrella" et autre "Rude Boy" va tenter de faire mieux.