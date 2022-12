Nick Carter, star des Backstreet Boys, accusé de viol par une fan autiste

Nick Carter est notamment connu avec son groupe pour les morceaux "I Want It That Way" et "Everybody (Backstreet's Back)". Les Backstreet Boys ont vendu plus de 130 millions d'albums à travers le monde et sont considérées comme le boys band le plus vendeur de toute l'histoire de la musique. La star du groupe a déjà été accusé de viol en 2017 par la chanteuse américaine Melissa Schuman. Dans cette affaire, Nick Carter a toujours nié les faits et le parquet de Los Angeles ne l'a pas poursuivi, car les événements dénoncés étaient prescrits.

Contactés par l'AFP, ses représentants n'avaient pas réagi jeudi après-midi aux nouvelles accusations portées contre lui. Le chanteur ne faisait aucune mention de la plainte sur les réseaux sociaux, où de récents posts rendent hommage à son frère, décédé le mois dernier. "Cette accusation est complètement fausse", a assuré un membre de son entourage au site people TMZ. "Nick se concentre sur sa famille et sur le deuil de son frère".