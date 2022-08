Mort de Jonathan Destin : Nicola Sirkis rend hommage au symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire

Une histoire bouleversante dont TF1 avait tiré la fiction Le jour où j'ai brûlé mon cœur. "Il faut en parler et ne pas rester dans son coin. C'est la parole qui peut nous libérer du harcèlement", nous avait confié Jonathan Destin en 2018 lors de la diffusion du téléfilm. "Aujourd'hui, je rêve de prendre mon indépendance. Et d'avoir une vie normale : fonder une famille, avoir ma voiture, et me lever tous les jours pour aller au travail", espérait le jeune homme.