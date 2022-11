Nicolas Bedos de retour avec "Mascarade" : "Je fais des films pour voir la vie en plus grand"

C’est un film où on mange au restaurant, on fait la fête entre amis, on danse en boite, on baise… C’est très post-Covid, non ?

Et pourtant il a été écrit avant tout ça. Il a même été écrit avant l’affaire Weinstein ! Ce qui a tendance à m’intéresser aujourd’hui, si je devais être une espèce de sociologue de moi-même, c’est que le film est plein de toute notre époque. Dans sa façon de parler de sujets extrêmement sensibles, délicats comme la question des relations entre les sexes en donnant la parole tour à tour aux unes et aux autres. C’est le portrait de deux femmes très en colères, incomprises, maltraitées jouées par Marine Vacth et Isabelle Adjani. Et aussi le portrait d’hommes qui ne savent pas entendre, pas comprendre. Mais je vois ce que vous voulez dire par rapport au Covid. Globalement, je fais des films pour essayer de voir la vie en plus grand, en plus fort, en plus intense que ce que je vis moi-même. Si je pouvais me réfugier dans mes films, ce serait pas mal.