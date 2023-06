Visé par une plainte pour agression sexuelle, Nicolas Bedos en garde à vue

La jeune femme indique avoir repoussé le réalisateur et l'avoir interrogé sur son geste. Il lui aurait alors simplement répondu "tu vas pas me frapper là?". C’est à ce moment qu’elle dit l'avoir l'avoir reconnu, lui suggérant "d’aller se faire soigner". Le vigile aurait ensuite fait sortir Nicolas Bedos de la boîte de nuit.

Fils de l'humoriste Guy Bedos et de l'ancienne danseuse Joëlle Bercot, Nicolas Bedos s'est fait connaître en tant que chroniqueur télé et acteur avant de se lancer dans la réalisation en 2017 avec Monsieur et Madame Adelman. On lui doit également La Belle Époque, qui lui a valu le César du meilleur scénario original en 2019.