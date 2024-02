Nicolas de Tavernost quitte la télévision, après 37 ans à la tête de M6

Nicolas de Tavernost a annoncé quitter la tête du groupe M6, 37 ans après y être entré. Initialement prévu dans un an et demi, son départ est une surprise.

C'est un coup de tonnerre à l'échelle du paysage audiovisuel français. Nicolas de Tavernost va quitter en avril le groupe M6, qu'il avait contribué à fonder il y a 37 ans, pour laisser la place à une nouvelle génération. Son départ, à 73 ans, survient plus tôt que prévu : l'emblématique patron de M6 avait initialement prévu de rester en poste jusqu'en août 2025. Le dirigeant a finalement "estimé que les conditions actuelles permettaient, compte tenu de la bonne tenue du groupe, de passer à l'étape de la succession", explique-t-il au Figaro. Il a résumé son départ par une courte vidéo sur X (ex-Twitter) où l'on voit quelqu'un appuyer sur la télécommande pour éteindre la télévision.

Son départ signe la fin d'une époque, celle de "la petite chaîne qui monte", devenue depuis un important groupe de médias comprenant, les stations RTL, RTL 2, Fun Radio, et les chaînes W9, Teva, Paris Première et Gulli... Et synonyme d'émissions à succès comme "Top chef" ou "Pékin express"...

Connu pour son caractère orageux et ses cheveux en pagaille, Nicolas de Tavernost a débuté sa carrière dans les médias en devenant directeur adjoint de Métropole Télévision (M6) en 1987, après avoir piloté le projet de création de la chaîne au sein de la Lyonnaise des Eaux. Remplaçant Jean Drucker au poste de président du directoire de M6 en 2000, il a inlassablement défendu les intérêts d'une chaîne d'abord à dominante musicale, devenue généraliste, puis groupe de médias.

Il quittera officiellement ses fonctions le 23 avril, lors d'une assemblée générale qui devrait entériner la nomination de son successeur, choisi à l'intérieur de la maison : David Larramendy, 49 ans, actuel dirigeant de M6 Publicité, qui a déjà 16 ans de maison.