Nikos Aliagas fête ses 20 ans à TF1 : "La notoriété, on en fait vite le tour"

"La lumière, tu la laisses sur le palier, sinon elle va tout brûler chez toi". Cette petite phrase que lui répétait son père, Nikos l'a toujours gardée en tête. Et c'est peut-être le secret de sa longévité. Pour célébrer ses 20 ans d'antenne, TMC propose ce mercredi documentaire de quatre-vingt-dix minutes baptisé Nikos en vrai, à l'ombre des lumières. Un film touchant dans lequel l'intervieweur des stars a accepté de se livrer son parcours, sa famille, ses débuts à la télévision, mais aussi les doutes qui l'ont traversé, son attachement viscéral à la terre de ses ancêtres ou encore sa double culture franco-grecque.

Un documentaire centré sur vous, vous ne vous êtes pas dit que c'était "too much" ?

Évidemment, j'ai eu des doutes quand on me l'a proposé, car j'ai passé plus de 30 ans de ma vie à mettre les autres dans la lumière. Et surtout je me suis demandé si ça allait intéresser quelqu'un ! Mais après mûre réflexion, j'ai pensé que c'était l'occasion de raconter mon parcours atypique et, peut-être, de conforter un certain nombre de jeunes qui débutent dans ce métier et qui, comme moi, ne connaissent personne.

On découvre que vous avez eu une malformation à la naissance et que vous avez failli mourir. Une épreuve pareille, ça conditionne toute une vie ?

Oui, c'est sûr. J'ai remarqué d'ailleurs que la plupart des gens qui sont dans la lumière ont tous une faille dans l'enfance. La maladie, c'est une épreuve pour les parents, mais aussi pour les enfants. On apprend à souffrir dans son coin et à sourire devant ses proches pour ne pas les rendre tristes. Moi j'ai dû survivre et j'ai toujours voulu rendre mes parents fiers. C'est grâce à ce gamin quasiment mort-né que je suis là aujourd'hui…